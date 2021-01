Großer Andrang am Schwansee - Polizei sperrt Parkplätze

Schlittschuhläufer ziehen ihre Runden, Eishockeyspieler kämpfen um den Puck und zahlreiche Kinder rutschen auf dem Eis. Am Schwansee im Ostallgäu war bereits am Vormittag wieder viel los. Laut Polizei musste der Parkplatz schon um 9.30 Uhr gesperrt werden, weil alle Plätze belegt waren.

Eis am Hopfensee trägt noch nicht

So viel wie am Schwansee war aber nicht überall im Ostallgäu los. Am Hopfensee hatte die Polizei vorsorglich einen Parkplatz direkt am See sperren lassen. So soll verhindert werden, dass die Menschen auf den zugefrorenen See laufen. Das Eis sei hier noch nicht tragfähig und gerade mal sechs Zentimeter dick, so die Polizei.

Bürgermeister und Polizei machen sich gemeinsam Bild von der Lage

Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter und der Leiter der Polizeiinspektion Füssen, Edmund Martin, sind gemeinsam unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. So viele Menschen wie heute am Schwansee unterwegs waren, habe man dort noch nie erlebt. Der See sei heuer ein wirklicher Hotspot für Tagesausflüge, so Martin.