Großeltern gesucht? In Kelheim gibt es bald Leih-Omas und -Opas

Im Landkreis Kelheim können sich Familien jetzt eine Oma oder einen Opa "leihen". Weil immer mehr Kinder ohne engeren Kontakt zu ihren Großeltern oder anderen älteren Menschen aufwachsen, hat das Zentrum für Chancengleichheit am Landratsamt Kelheim das Projekt "LeihOma/LeihOpa" ins Leben gerufen. Es richtet sich an Senioren, die mehr Kontakt zu Kindern haben möchten und sich eine Familienanbindung wünschen sowie an Familien mit Kindern, denen der Kontakt zu Großeltern fehlt.

Leih-Großeltern sollen keine günstigen Babysitter sein

Beim Projekt steht der gegenseitige Austausch von Hilfe zwischen Alt und Jung im Vordergrund. Dabei sollen die Leih-Großeltern aber nicht als günstiger Babysitter dienen, sondern eher den Kontakt zur älteren Generation fördern. Die ehrenamtlichen Leih-Großeltern sollen Interesse am Umgang mit Kindern haben, auf die jüngere Generation zugehen wollen und geistig wie körperlich belastbar sein. Die Familien sollten bereit sein, auf die Senioren einzugehen und ihnen eine Familienanbindung ermöglichen.

Schulung im Januar

Am 17. Januar 2020 veranstaltet das Zentrum für Chancengleichheit eine Schulung für die Leih-Großeltern. Projekte ähnlicher Art gibt es bereits in einigen Kommunen in Bayern - darunter auch der Landkreis Regen.