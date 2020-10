Großeinsatz: Wehrmachtsuniformen und Waffen beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen, an denen rund 400 Beamte beteiligt waren, beschlagnahmten die Ermittler unter anderem Computer, eine Vielzahl an Waffen, Munition, Uniformteile und verfassungsfeindliche Symbole. Gegen 19 Beschuldigte werde nun wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt, heißt es von der Polizei.

Zum Abtransport der Waffen waren Lkw nötig

Sprengstoffexperten begutachteten sichergestellte Granaten, zwei Zündkapseln wurden kontrolliert gesprengt. Bei den Einsätzen in den Landkreisen Esslingen, Sigmaringen und Rems-Murr benötigte die Polizei Lastwagen, um die entdeckten Waffen abtransportieren zu können. Sachverständige sollen nun klären, ob die Waffen echt sind.

Schwerpunkt in Baden-Württemberg

Die Männer und Frauen sind demnach zwischen 27 und 77 Jahren alt und sollen weder eine Genehmigung für ihre Treffen im Wald noch zum Führen der Waffen gehabt haben. In Bayern wurden Wohnungen in München und Kempten und den Landkreisen Augsburg, Günzburg und Ostallgäu durchsucht. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Baden-Württemberg. Die Tatverdächtigen kamen vorerst wieder auf freien Fuß. Aufgrund der Vielzahl an Beweismitteln dauern die Durchsuchungsmaßnahmen an. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach von einem "guten, harten Schlag gegen extremistische Bestrebungen". Die Hintergründe würden nun genauestens durchleuchtet, kündigte er an.