Großeinsatz wegen verdächtiger Pakete in Regensburg

In Regensburg hat es am Dienstagabend einen Großeinsatz wegen verdächtiger Pakete gegeben. Laut einem Polizeisprecher waren am Paketzentrum im Stadtosten in einem Container mehrere Pakte mit der Aufschrift "Radioaktiv" festgestellt worden.

Messungen ergaben keine auffällige Strahlung

Die Einsatzkräfte eines Strahlenmesstrupps betraten den Gefahrenbereich in Schutzanzügen. Erste Messungen hätten jedoch keine radioaktive Strahlung ergeben, so ein Polizeisprecher. Auch bei Mitarbeitern, die mit den Paketen in Kontakt gekommen waren, konnte nichts Außergewöhnliches festgestellt werden.

Verdächtige Pakete bleiben erstmal wo sie sind

Da sich der Container mit den verdächtigen Paketen auf einem abgesperrten Gelände befindet, wurde alles an Ort und Stelle gelassen und abgesichert. Die Einsatzkräfte zogen ab. Weil auf den Paketen kein Absender steht, könne man auf den Inhalt bislang keine Rückschlüsse ziehen, sagte die Polizei dem BR. Möglich wären zum Beispiel auch medizinische Gegenstände.

Am Mittwoch sollen laut Polizei die zuständigen Behörden darüber entscheiden, wie mit den Paketen weiter verfahren werden soll. Aktuell gehe keine Gefahr von dem Container aus.