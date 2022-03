Großeinsatz wegen Chemikalien-Brand: Evakuierung in Selb

In einem Betrieb in Selb im Landkreis Wunsiedel haben am Donnerstagvormittag Chemikalien Feuer gefangen. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall. Danach sei es in einem chemischen Betrieb zu starker Rauchentwicklung gekommen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Feuer im Labor eines Unternehmens – Mitarbeiter in Sicherheit

Wie ein Sprecher der Polizei Oberfranken dem BR mitteilte, wird der angrenzende Bereich derzeit evakuiert, weil das Feuer noch nicht unter Kontrolle ist. Verletzt wurde durch den Vorfall in dem Labor der Firma Netzsch nach aktuellem Stand niemand. Zehn Arbeiter der Firma hätten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Was genau in dem Betrieb brenne, sei ebenso wie die Brandursache noch unklar. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte auf seiner Website vor einer massiven Rauchwolke

Selb: Großeinsatz mit Evakuierung

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist in der Gebrüder-Netzsch-Straße vor Ort. Anwohner im Radius von rund eineinhalb Kilometern werden aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen. Auswirkungen auf den Verkehr auf der angrenzende Autobahn 93 gebe es bislang nicht, bestätigte der Sprecher. Die Deutsche Bahn sei bereits über den Vorfall informiert worden. Teile der Strecke Selb-Hof liegen in dem betroffenen Bereich.