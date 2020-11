Großeinsatz wegen bedrohlicher Social-Media-Nachrichten

Bedrohungen über eine Social-Media-Plattform haben am Mittwochnachmittag in Regensburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mehrere Streifen verschiedener Dienststellen waren ab 13 Uhr in der Innenstadt im Einsatz.

Bedrohte Frauen sind befreundet

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, richteten sich die Bedrohungen gegen zwei befreundete Frauen im Alter von 38 und 48 Jahren. Sie werden von der Polizei betreut.

Gründe für Bedrohung noch unklar

Die Gründe für die bedrohlichen Nachrichten sind laut Polizei noch unklar. Angaben über einen Verdächtigen kann die Polizei im Moment noch nicht machen. Es wird wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.