Großeinsatz: Rumänisches Schiff havariert auf Donau in Passau

Ein rumänisches Frachtschiff ist am Samstagmittag auf der Donau in Passau havariert. Das teilte die Verkehrspolizei Passau auf BR-Anfrage mit. Verletzt wurde demnach niemand. Das mit rund 1.000 Tonnen Kunstdünger beladene Schiff berührte laut Polizei und Feuerwehr den Grund. Dadurch entstand ein Riss am Bug. Den Beamten zufolge hatte der Kapitän das Schiff fälschlicherweise in einen Bereich der Donau gesteuert, in dem das Wasser zu niedrig war. Daraufhin wurde das Schiff von einem anderen Frachtschiff abgeschleppt, so Stadtbrandrat Andreas Dittlmann. Es liegt derzeit im Hafen Passau-Racklau.

Ölsperre gezogen

Durch das Leck dringt dauerhaft Wasser in den Bugraum, so die Feuerwehr. Es wird mittels Pumpen wieder herausbefördert. "Dadurch sinkt das Schiff nicht weiter", so Dittlmann. Außerdem wurde um das Schiff eine sogenannte Ölsperre gezogen. Damit kann das herausgepumpte Wasser, das möglicherweise mit Betriebsstoffen wie Öl kontaminiert ist, aufgefangen werden. Der Frachtraum ist offenbar nicht betroffen. Es gelangt laut Polizei kein Dünger ins Wasser und umgekehrt. "Aktuell besteht keine weitere Gefahr", sagte Dittlmann. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bergeunternehmen dichtet Leck ab

Das Schiff soll aus Rumänien gekommen und flussaufwärts unterwegs gewesen sein. Wohin der Kapitän wollte, ist noch unklar. Er meldete den Vorfall offenbar selbst der Polizei. Das Wasserwirtschaftsamt sowie die zuständige Reederei wurden verständigt. Ein Bergeunternehmen wird das Leck laut Feuerwehr abdichten.