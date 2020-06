Pkw fährt in München in Menschengruppe - drei Verletzte

In München ist es nach Angaben der Polizei zu einem Zwischenfall gekommen. In der Ungererstraße im Stadtteil Schwabing-Freimann soll ein Pkw in eine vierköpfige Gruppe gefahren sein. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums sind die sechs Insassen des Autos danach auf die Gruppe losgegangen und hätten "gewaltsam auf sie eingewirkt". Ersten Berichten zufolge wurden drei Menschen verletzt. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden.

"Es deutet einiges daraufhin, dass die Personen sich gekannt haben." Sprecher der Polizei München

Deshalb geht die Polizei davon aus, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht.

Großfahndung in München

Es läuft eine Großfahndung, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Es kommt laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.