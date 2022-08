Großeinsatz nach Waldbrand im Landkreis Cham

In Hanzing, einem kleinen Ort, der zur Stadt Cham gehört, ist heute ein Wald in Brand geraten. Etwa ein halber Hektar Wald brannte. Ausgangspunkt war ein Holzlagerplatz, der aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen hatte.

Löschhubschrauber im Einsatz

Die Flammen hatten dann auf den Wald übergegriffen, außerdem auf ein abgeerntetes Getreide-Stoppelfeld. Mehrere Feuerwehren sind momentan noch im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber mit Löschbehälter unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft.

Brand größtenteils gelöscht

Die Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen unter Kontrolle, sagte der stellvertretende Kreisbrandrat Marco Greil dem BR. Das Feuer in dem Wald sei weitgehend gelöscht. Es gibt aber noch Glutnester, die immer wieder aufflammen.

Landwirte karren Wasser in Güllefässern heran

Landwirte hatten mit Güllefässern Wasser herbeigefahren, um die Feuerwehr zu unterstützen. Die Feuerwehr wird den Wald jetzt noch weiter wässern. Auch der Holzlagerplatz, mit gelagerten Baumstämmen und Ästen für die Hackschnitzelherstellung, wird von der Feuerwehr noch weiter abgelöscht, sagte ein Polizeisprecher.

Noch ein Brand: Hackschnitzelhaufen fängt Feuer

Ebenfalls im Kreis Cham, rund 35 Kilometer Luftlinie entfernt, wurde zwischenzeitlich ein zweites Feuer gemeldet: In Mooshütte, einem Weiler im Arbergebiet bei Lohberg, ist ein Hackschnitzelhaufen in Brand geraten. Das gab die Polizei bekannt. Die Löscharbeiten an dem rund zwei Meter hohen und vier Meter breiten Haufen laufen. Bislang haben die Flammen nicht auf den umgebenden Wald übergegriffen, so die Polizei.