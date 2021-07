vor 40 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Großeinsatz in Volkach: Schüler trinken unbekannte Substanz

Großeinsatz am Montag an der Mittelschule Volkach im Landkreis Kitzingen. Sechs Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 11 und dreizehn Jahren hatten die Getränke in ihren Wasserflaschen mit einer unbekannten Substanz vermischt und getrunken.