Großeinsatz in Rehau nach Verdacht auf Chemieunfall

Großeinsatz bei einem chemieverarbeitenden Betrieb in Rehau im Landkreis Hof: Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, waren etwa 100 Rettungskräfte zum Gelände der Firma Südleder geeilt, weil die Gefahr bestanden habe, dass giftige Stoffe ausgetreten waren.

Gefahrgut-Trupp wird nach Rehau gerufen

Demnach hatte ein Fahrer eines Gabelstaplers einen mit Chloridlösung gefüllten Container beim Versuch des Umladens versehentlich über den Boden geschoben. Als daraufhin Funken flogen, habe der Rauchmelder in der Lagerhalle angeschlagen. Der Mitarbeiter haben den Container noch in einen Brandschutzraum und sich selbst in Sicherheit bringen können.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr samt Gefahrgut-Trupp sei alarmiert worden, habe allerdings keinen Austritt der Chemikalie feststellen können. Verletzt wurde niemand. In der Firma werden unter anderem Tierhäute zu Lederwaren für die Auto- und Luftfahrtindustrie verarbeitet.