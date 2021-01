Großeinsatz in Regensburg: Unbekannter Mann bedroht Frau

Eine besorgte Frau hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Polizei im Regensburger Stadtosten gesorgt.

Knall, zerborstene Fensterscheibe und Mann am Fenster

Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz in der Nacht mitteilte, hatte die Frau Alarm geschlagen, weil sie sich in ihrer Wohnung von einem Mann bedroht fühlte. Bei ihr habe es einen Knall gegeben und eine Fensterscheibe sei zu Bruch gegangen. Zudem habe vor dem Gebäude der Mann gestanden und einen unbekannten Gegenstand in der Hand gehabt.

Der Unbekannte soll dann mit einem weißen Kombi davongefahren sein. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er bewaffnet war und um eventuelle Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen, rückte die Polizei mit zahlreichen Kräften zum Tatort aus.

Polizei fahndet nach dem Unbekannten

Dort wurde neben der zerbrochenen Fensterscheibe der Silvesterböller gefunden. Allerdings ist laut Polizei noch unklar, ob er die Ursache für den Knall und die beschädigte Scheibe war. Die Ermittlungen - unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung - dauern an. Nach dem unbekannten Mann wird gefahndet.