Großeinsatz in Regensburg: 29-Jähriger attackiert Seniorin

In Regensburg läuft derzeit ein Großeinsatz: Die Polizei fahndet nach einem 29-jährigen Mann. Er soll eine 76-Jährige mit einem Stichwerkzeug verletzt haben.

Seniorin ruft selbst Polizei

Die Frau rief am Dienstagnachmittag selbst die Polizei und teilte mit, dass der 29-Jährige sie in einer Wohnung im Regensburger Süden angegriffen hatte. Sie kam sofort ins Krankenhaus und ist laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun mit Streifen und auch Suchhunden nach dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Wie es zu der Tat kam, ist noch unbekannt. Auch nähere Angaben zum Tatwerkzeug kann die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.