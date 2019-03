Großeinsatz in Pentling: Mann stellt sich der Polizei

Nach einem Großeinsatz von Polizei und Spezialeinsatzkräften hat sich die Lage in Pentling im Landkreis Regensburg entspannt. Ein Mann, der sich in einem Wohnhaus verschanzt hatte, hat sich der Polizei gestellt. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums dem BR gesagt.

Schusswaffe wurde sichergestellt

Er konnte gegen halb acht von der Polizei überredet werden, das Haus zu verlassen. Auch seine 69 Jahre alte Mutter konnte laut Polizei das Haus verlassen. Eine scharfe Schusswaffe konnte sichergestellt werden, so der Sprecher. Derzeit liefen weitere Ermittlungen. Auch das Haus, in dem sich der 40-jährige Mann verschanzt hatte, wird weiter durchsucht, ob sich noch andere Waffen darin befinden. Der 40-Jährige wird jetzt in eine Fachklinik gebracht.

Mann sprach Drohungen aus

Der Mann hatte in der Nacht den Notruf gewählt und verwirrte Aussagen gemacht. Im Verlauf soll er dann Drohungen ausgesprochen haben, von einer Waffe Gebrauch zu machen. Warum sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, konnte die Polizei noch nicht klären. Da müsse jetzt ermittelt werden. Bei dem Polizeieinsatz waren auch Spezialkräfte vor Ort, die das Haus umstellten.