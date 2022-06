Artikel mit Video-Inhalten

Großeinsatz in Neu-Ulm: Auto und Fitnessstudio niedergebrannt

Rauch aus dem Motor: Gerade noch rechtzeitig verlässt eine Frau am Montag in Neu-Ulm ihr Auto, bevor es in Flammen aufgeht. Doch das Feuer greift auf das nebenstehende Fitnessstudio über. Inzwischen ist der Brand gelöscht, der Schaden immens.