Großeinsatz in Marktredwitz: Todesdrohung gegen Frau

Am gestrigen Sonntagabend ist die Polizei in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein 45-jähriger Familienvater habe dabei unter anderem seine eigene Frau mit dem Tod bedroht, so die Polizei. Demnach habe ein Kind gegen 23.00 Uhr die Beamten verständigt, nachdem dessen Vater gedroht hatte, seine Frau umzubringen. Obendrein habe der 45-Jährige das Haus anzünden und danach Suizid begehen wollen.

Polizisten umstellen Haus und nahmen Mann fest

Mitsamt ihren Kindern sei die Mutter dann ins Obergeschoss gegangen, um sich dort zu verbarrikadieren. Mehrere Streifen umstellten das Haus. Als der Mann zum Rauchen nach draußen ging, hätten die Einsatzkräfte ihn dann überwältigen und festnehmen können. Er wurde in die Bezirksklinik Rehau gebracht.