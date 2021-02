Großeinsatz in Landshut bei Brand in Männerwohnheim

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten am Vormittag in der Bauhofstraße am Rand der Landshuter Innenstadt. Im Erdgeschoss eines Männerwohnheims war in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Bewohner wurden verletzt.

Rettung mit der Drehleiter

Der dichte Rauch zog in Teile des Treppenhauses. Deshalb entschieden sich die Einsatzkräfte dafür, fünf Bewohner auf der Rückseite des Gebäudes mit der Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss zu retten. Auf der Vorderseite wurde eine Person aus dem ersten Stock über ein Sprungpolster in Sicherheit gebracht.

Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle

Gleichzeitig machten sich Atemschutztrupps daran, das Feuer im Zimmer zu löschen und das Haus nach weiteren Bewohnern abzusuchen. Der Brand konnte schließlich schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell laufen durch die Feuerwehr vor Ort Nachlöscharbeiten sowie die Belüftung und Kontrolle des Gebäude.

Polizei meldet mehrere Verletzte

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Laut Polizeipräsidium Niederbayern wurden mehrere Bewohner des Männerwohnheims verletzt - sie erlitten Rauchgasvergiftungen.