Großeinsatz in Kitzingen: Mann stürzt in den Main und stirbt

Mit Tauchern, Rettungsbooten und Fußtrupps am Mainufer suchten Rettungskräfte am Sonntagabend am Unteren Mainkai in Kitzingen nach einem Mann. Der 41-Jährige war zuvor aus noch unbekannter Ursache in den Main gestürzt und nicht mehr aufgetaucht. Sein 35-jähriger Begleiter war laut Polizei noch hinterhergesprungen, konnte seinem Freund aber nicht mehr helfen.

Mann starb noch im Rettungswagen

Feuerwehr, Wasserwacht, THW und Polizei waren schnell vor Ort. Nach einer intensiven Suche konnte ein Taucher den Vermissten schließlich finden und brachte ihn an die Wasseroberfläche. Am Ufer wurde er an den Rettungsdienst und einen Notarzt übergeben. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der 41-Jährige noch auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen. Warum der Mann in den Main gestürzt ist, wird derzeit ermittelt. Die Polizei geht nicht von einem Suizid aus.

Rettungseinsatz durch Baustelle erschwert

Erschwert wurde der Rettungseinsatz durch eine Baustelle an der so genannten Slipstelle, an der die Motorboote von Feuerwehr und THW normalerweise per Anhänger ins Wasser gelassen werden. Sie kann wegen der Bauarbeiten dort gerade nicht genutzt werden. Deshalb mussten die Boote der Rettungskräfte über die Drehleiter der Feuerwehr ins Wasser gehoben werden. Dafür wurde ein spezielles Hebegeschirr verwendet. Die Beteiligten hatten dieses Procedere erst vor zwei Wochen geübt, so dass der Rettungseinsatz am Sonntagabend dennoch zügig und ohne zeitliche Verluste durchgeführt werden konnte.