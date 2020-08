Großeinsatz in Forchheim: Schüsse wie von einem Maschinengewehr

In Forchheim löste die Mitteilung über "Feuerstöße wie von einem Maschinengewehr" am frühen Mittwochmorgen einen Großeinsatz der Polizei aus. Die vermeintlichen Schüsse seien kurz nach 04.00 Uhr von Anwohnern im Bereich des Kellerwaldes gehört worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Polizeihubschrauber und Großaufgebot im Einsatz

Da die vermeintlichen Schüsse nicht von Jägern oder einer Militärübung stammen konnten, rückten mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber an, um der Ursache der schussähnlichen Geräusche auf den Grund zu gehen.

Lautsprecher wegen Kurzschluss defekt

Anstelle eines Schützen fanden die Polizisten aber nur einen kaputten Bühnenlautsprecher. Vermutlich habe ein Kurzschluss den Lautsprecher, der sonst hauptsächlich zur Annafestzeit zum Einsatz kommt, die schussähnlichen Geräusche machen lassen. Dieser werde nun repariert.