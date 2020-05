Großeinsatz in Bayreuth: Brand in Seniorenheim

In einem Seniorenheim in Bayreuth ist am Dienstagmittag (05.05.20) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei in einem der Zimmer im Bereich für betreutes Wohnen entstanden und habe einen Großeinsatz ausgelöst, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden.

Bügeleisen als mögliche Brandursache

Bei dem Brand wurde die 70-jährige Bewohnerin des Zimmers leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner seien nicht verletzt worden und auch eine Evakuierung des Seniorenheims musste nicht eingeleitet werden. Als Brandursache wird der fahrlässige Umgang mit einem Bügeleisen im Zimmer vermutet.

Zimmer unbewohnbar

Bei dem Seniorenheim handelt es sich um eine Einrichtung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in der Bayreuther Austraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Zimmer im Seniorenheim ist unbewohnbar. Rund 53 Feuerwehrmänner, 20 Polizeibeamte und mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes seien bei dem Brand im Einsatz gewesen. Bei einem derartigen Objekt sei es üblich, dass ein so großes Aufgebot an Rettungskräften anrücke, erklärte das Bayerische Rote Kreuz.