In einer Tiefgarage im Augsburger Uni-Viertel hat es in der Nacht gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, mussten rund 40 Bewohner des betreffenden Wohnblocks in Sicherheit gebracht werden. Zwei Autos hatten in der Tiefgarage Feuer gefangen – warum, ist noch unklar.

Einsatz unter erschwerten Bedingungen

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, kam dichter Rauch aus dem Gebäude. Mehrere Feuerwehr-Trupps rückten mit Atemschutzmasken in die Tiefgarage vor, um den Brand zu bekämpfen. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse mussten sie sich bei der Orientierung auf Wärmebildkameras verlassen.

Nachdem die Feuerwehrleute die beiden brennenden Pkw gefunden hatten, konnten sie den Brand zügig löschen. Die Bewohner konnten daraufhin zurück in ihre Wohnungen. Insgesamt dauerte der Einsatz rund zweieinhalb Stunden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.