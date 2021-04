Großeinsatz in Asylunterkunft in Collenberg wegen Gasgeruch

Gasgeruch hat am Sonntagabend in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße im Collenberger Ortsteil Fechenbach (Lkr. Miltenberg) zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Der Alarm ging gegen 22.00 Uhr ein. Dabei konnte die Feuerwehr eine lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Konzentration im Gebäude feststellen. Vorsorglich wurde das gesamte Gebäude mit rund zwei Dutzend Bewohnern geräumt und die Hausbewohner im Feuerwehrhaus untergebracht, wo sie durch den Rettungsdienst betreut wurden.

Technischer Defekt an Ölheizung

Nach ersten Erkenntnissen mussten acht Personen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Ein Schornsteinfeger stellte einen technischen Defekt an der Ölheizung fest. Der Defekt konnte letztendlich behoben werden – nach Lüftung aller Räumlichkeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Vor Ort waren etwa 180 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.