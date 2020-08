Großeinsatz in Ansbach wegen Mann, der mit Bombe droht

Wie die Polizei mitteilt, gingen Montagabend gegen 22.00 Uhr Anrufe bei der Polizei ein, dass ein Mann in der Innenstadt herum liefe und sich selbst mit einem Messer Schnittverletzungen zufügte. Als eine Streife den stark blutenden Mann nahe der Pfarrstraße auffand, behauptete er, in seinem Rucksack sei eine Bombe, so die Polizei.

Polizist schießt auf Beine des Mannes

Weil der Mann nach mehreren Aufforderungen nicht stehen blieb, sondern mit vorgehaltenem Rucksack auf die Beamten zuging, gab einer der Polizisten zunächst einen Warnschuss ab. Als der Mann weiterging, schoss der Polizist auf die Beine des Mannes. Der 34-Jährige konnte daraufhin festgenommen werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird. Bei seiner Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass er von dem Schuss nicht verletzt worden war. Die Verletzungen habe er sich selbst mit dem Messer zugefügt, so die Polizei.

Rucksack war harmlos

Währenddessen wurde der Bereich um den Rucksack des Mannes, der auf der Straße liegen geblieben war, weiträumig abgesperrt. Sprengstoff-Spezialisten des Landeskriminalamtes aus München stellten schließlich fest, dass sich darin keine Bombe befand. Die Motive des 34-jährigen sind laut Polizei noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen.