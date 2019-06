Großeinsatz im Regensburger Ankerzentrum

Im Regensburger Ankerzentrum in der Bajuwarenstraße ist es gestern Abend zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen. Laut Polizei hatten zwei Kinder beobachtet, wie ein bewaffneter Mann über den rund zwei Meter hohen Zaun des Ankerzentrums geklettert war. Die Kinder verständigten sofort den Sicherheitsdienst, der wiederrum die Polizei rief.

Großaufgebot rückte beim Ankerzentrum an

Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Beamten schwerbewaffnet - unter anderem mit Maschinenpistolen - an. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich die beiden Wohngebäude und umstellten das Haus, in dem eine Vielzahl an Menschen untergebracht ist. Nach der Befragung der Kinder mithilfe eines Dolmetschers stellte sich heraus, dass es sich wohl nicht um eine Schusswaffe, sondern um ein Messer handelte.

Die Beamten durchsuchten das Ankerzentrum und konnten einen 22 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen festnehmen, so ein Polizeisprecher zum Bayerischen Rundfunk. Er hatte sich auf einer Matratze unter einer Decke versteckt. Er trug zwar kein Messer, jedoch eine Schere bei sich.

"Die Schere wurde durch den Tatverdächtigen weder gegen die Einsatzkräfte, noch gegen andere Personen eingesetzt." Polizeisprecher

Der Mann wurde zur Vernehmung auf die Dienststelle mitgenommen. Er war der Polizei nicht unbekannt. Er beging Mitte Juni einen tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte. Der 22-Jährige erhält jetzt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, so ein Polizeisprecher der Polizeiinspektion Süd.

Zu einem möglichen Motiv gibt es keine Erkenntnisse. Der Syrer verbrachte die Nacht auf der Polizeidienststelle und befindet sich mittlerweile wieder auf freien Fuß. Er ist eigentlich einer Asylunterkunft in Hemau im Landkreis Regensburg zugewiesen und hielt sich im Regensburger Ankerzentrum ohne Zugangsberechtigung auf.