Großeinsatz im Mühldorfer Gefängnis: SEK muss ausrücken

In der Nacht hat es in der JVA Mühldorf einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Anfrage. Demnach handelte es sich um eine "Bedrohungssituation" in einer Zelle mit mehreren Häftlingen.

Häftlinge randalieren - ein Mithäftling im Krankenhaus

Wie es heißt, war die Situation "heikel", es wurde in der Zelle randaliert, Mithäftlinge wurden bedroht. Auch kam es zu einem Feuer in der Zelle. Ein Häftling wurde ins Krankenhaus mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung gebracht.

Großaufgebot an Rettungskräften - SEK im Einsatz

Wie der Sprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte, war ein Großaufgebot an Polizisten, Rettungskräften, Feuerwehr, eine Verhandlungsgruppe und das SEK im Einsatz. Alle sechs Personen der Gemeinschaftszelle wurden in Gewahrsam genommen, der mutmaßliche Haupttäter konnte festgenommen werden.

Kripo ermittelt Täter und Opfer

Jetzt hat die Kripo Mühldorf die Ermittlungen übernommen. Es gilt herauszufinden, wer Opfer und wer Täter ist. Nach der Festnahme wurden die Häftlinge in verschiedene Räume aufgeteilt. Wie es heißt, ging keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden