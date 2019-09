05.09.2019, 23:43 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Großeinsatz: Feuer in Altstadt von Burglengenfeld

Am Nachmittag stand ein Schuppen im Innenhof eines Geschäfts in der historischen Altstadt von Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) in Flammen. Mit einem Großaufgebot gelang es acht Feuerwehren aus dem Umkreis, den Brand in Schach zu halten.