Großeinsatz der Regensburger Feuerwehr: Hausfassade brennt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist derzeit in der Regensburger Innenstadt damit beschäftigt, ein Haus zu löschen. Eine Hausfassade in der Steinergasse brennt, so die Polizei.

Die Altstadtgasse sei stark verraucht, heißt es. Deswegen sind die Straßen zwischen dem Bismarckplatz und der Gesandtenstraße in Regensburg momentan gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befindet sich niemand mehr in dem Haus. Weitere Informationen gibt es noch nicht.