Großeinsatz der Polizei: Wenig Verstöße im Fränkischen Seenland

Wegen Corona machen viele Menschen heuer Urlaub daheim. Das bekommen die Tourismusregionen in Franken zu spüren. Im Fränkischen Seenland etwa war der Andrang am Wochenende (08./09.08.20) riesig. Das Polizeipräsidium Mittelfranken schickte deshalb mehrere Hundertschaften an die Seen. Polizeihubschrauber kreisten über dem Kleinen und dem Großen Brombachsee, dem Altmühlsee und dem Rothsee, um Badende besser im Blick zu haben und die Wasserrettungskräfte zu unterstützen. Außerdem beobachtetet die Polizisten aus der Luft auch die Stauzonen rund um die Parkplätze im Fränkischen Seenland. Zudem waren Beamte auf Pferden im Einsatz.

Auch Rettungskräfte hatten viel zu tun

Unterstützung bekamen die Beamten von Rettungskräften. Die Wasserwacht Gunzenhausen fuhr etwa am Großen Brombachsee vermehrt Kontrolle. Im Vergleich zu den Vorjahren sei das Aufkommen an Badegästen noch einmal deutlich erhöht, sagte ein Polizist dem Bayerischen Rundfunk. Die meisten Deutschen hielten sich wohl daran, Urlaub im eigenen Land zu machen, das bekäme nun auch das Fränkische Seenland zu spüren. Besonderes Augenmerk legt die Polizei deshalb auch auf Wildcamper und Wildangler in geschützten Gebieten.

Polizei erinnert mit Lautsprecherdurchsagen an Maskenpflicht

Vor allem in den vollen Badebuchten Ramsberg und Allmannsdorf machte die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen im Halbstunden-Takt auf die Abstandsregeln und die Maskenpflicht an Kiosken und Toiletten aufmerksam. Die meisten Badegäste hielten sich an die Coronaregeln oder wichen auf weniger stark frequentierte Bereiche aus. Falschparker hatten auch dieses Wochenende konsequent ein Knöllchen an der Windschutzscheibe.

Nur ein Auto musste am Samstag abgeschleppt werden

Zum Großteil hielten sich die Badegäste an die Bestimmungen. Bei einer großangelegten Kontrolle am Samstag (08.08.20) im gesamten Fränkischen Seenland musste lediglich ein Auto abgeschleppt werden, 150 Autofahrer begingen geringfügige Parkverstöße, die mit einem Bußgeld geahndet wurden.

Zwölfjähriges Mädchen war am Igelsbachsee vermisst

Wie hilfreich es ist, wenn sich alle an die Regeln halten, zeigte sich bei einem Einsatz am Igelsbachsee. Ein zwölfjähriges Mädchen war als vermisst gemeldet worden. Die Einsatzkräfte konnten ungehindert und schnell zum Einsatzort gelangen, weil die Rettungswege nicht durch Falschparker blockiert wurden. Das Mädchen meldete sich unverletzt nach rund zwei Stunden bei den Einsatzkräften.