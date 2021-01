Bewaffneter Mann in Wohnhaus verschanzt: Großeinsatz beendet

In der Gemeinde Sonnen im Landkreis Passau hatte sich am Morgen ein bewaffneter Mann in seinem Wohnhaus verschanzt. Die Polizei konnte ihn am Vormittag überführen.

Drohung in den frühen Morgenstunden

Der Mann hatte um 4.30 Uhr die Polizei gerufen und angekündigt, jeden zu erschießen, der in sein Haus komme. Nach gescheiterten Versuchen, den Mann zu beruhigen, rückten Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos an, auch Hubschrauber waren im Einsatz. Weitere Personen waren nicht in Gefahr, so die Polizei.

Mann gibt auf und lässt sich festnehmen

Im Laufe des Einsatzes wurde bekannt, dass es sich bei der Waffe des Mannes um eine Schreckschusspistole handelt. Am Vormittag gab er schließlich auf und wurde von der Polizei aus dem Haus gebracht. Er ist widerstandslos festgenommen worden und befindet sich auf der Polizeiwache, heißt es.