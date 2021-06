Großeinsatz der Münchner Polizei wegen Feiernden im Univiertel

Auch am Samstagabend haben wieder zahlreiche junge Menschen in der Münchner Türkenstraße gefeiert. Das bestätigte die Polizei auf BR-Anfrage. Bereits am Freitagabend waren dort 700 bis 1.000 Menschen zusammengekommen, die Polizei hatte die Ansammlung schließlich aufgelöst. Am Samstagabend hätten die Beamten nun wieder eingreifen müssen, so der Polizeisprecher. Zunächst wurde allerdings noch friedlich gefeiert.

1.500 Polizeibeamte zusätzlich im Einsatz

Und auch im Gesamten sei die Nacht in München friedlich verlaufen, so die Polizei. Vereinzelt habe es zwar Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und Polizeibeamten gegeben, insgesamt zeigte sich die Polizei jedoch zufrieden. Es feierten allerdings deutlich mehr Menschen in der Innenstadt im Freien als vor der Corona-Pandemie, so die Polizei in einem Fazit am Sonntagmittag.