Großeinsatz der Feuerwehr: Waldbrand bei Stockstadt am Main

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Nachmittag bei einem Waldbrand in Stockstadt am Main im Landkreis Aschaffenburg im Einsatz. Nahe der Bundesstraße 26 zwischen Stockstadt und Babenhausen in Hessen standen rund 25.000 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Das bestätigte das Polizeipräsidium Unterfranken auf BR-Anfrage.

Wind facht Flammen immer wieder an

Als der Brand entdeckt wurde, hatte das Feuer bereits auf mehrere Bäume übergegriffen. Problematisch war insbesondere, dass der Wind die Flammen immer wieder aufs Neue anfachte. Deswegen wurden auch Feuerwehren aus allen Nachbargemeinden nachalarmiert, berichtet die Polizei.

Auch wenn der Brand gegen 17 Uhr weitestgehend unter Kontrolle war, ist die Bundesstraße noch bis in den Abend gesperrt. Die Nachlöscharbeiten werden sich bis in die Abendstunden hinziehen, hieß es. Wie oder warum das Feuer ausgebrochen war, ist laut Polizei noch unklar. Betroffen war eine Fläche von in etwa 3,5 Fußballfeldern.

Waldbrandgefahr durch Trockenheit

Weil Wälder und Wiesen in weiten Teilen Bayerns sehr trocken sind, ist die Brandgefahr weiterhin sehr hoch. Damit kein Unglück geschieht, verbieten die ersten Kommunen bereits offenes Feuer. Das trifft insbesondere einige Sonnenwendfeuer. Auch das Grillen ist in Unterfranken zum Beispiel im Landkreis Main-Spessart untersagt.