Großeinsatz der Feuerwehr: Waldbrand bei Cottenbach

Rund 500 Einsatzkräfte aus Stadt und Landkreis Bayreuth waren am Dienstagabend im Einsatz, nachdem kurz nach 21.00 Uhr der Alarm ertönte. Ein etwa 1.000 Quadratmeter großes Kierfernwaldstück zwischen Theta und Cottenbach im Landkreis Bayreuth war in Brand geraten.

Schwierige Löscharbeiten

Die größte Herausforderung: Der Brand lag an einem Steilhang, so die Polizei. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, kilometerlange Schlauchleitungen mussten für die Wasserversorgung in das schwer zugängliche Gebiet gelegt werden. Bis tief in die Nacht waren die Einsatzkräfte im Einsatz, um alle Glutnester zu löschen.

Weiterer Einsatz in Kulmbach

Nahezu zeitgleich musste die Feuerwehr in Kulmbach ausrücken. Erneut ist am Dienstagabend Qualm über der alten Kulmbacher Mälzerei aufgestiegen. Erst am Montag hatte es hier einen Großbrand gegeben. Diesmal konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden: Ein lockerer Keilriemen war die Ursache des Rauches. Der Qualm stieg über die Abluftanlage nach oben und ließ zunächst ein erneutes Feuer vermuten, heißt es seitens der Kulmbacher Polizei. Verletzt wurde niemand.