24.06.2020, 06:17 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehr - Lagerhalle in Geiselwind abgebrannt

Eine große Lagerhalle in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) wurde in den frühen Morgenstunden am Mittwoch durch einen Brand komplett zerstört. Drei Menschen mussten von den Rettungskräften evakuiert werden.