Großeinsatz der Feuerwehr: Brand in Ebensfeld

Beim Brand in einem Wohnhaus mit mehreren Nebengebäuden in Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels ist in der Nacht ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Bewohner wurden durch die Flammen aus dem Schlaf gerissen. Sie konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt, teilt die Polizei mit.

Übergreifende Flammen

Die Anwohner alarmierten Feuerwehr und Rettungsdienst. Als die Einsatzkräfte am Brandort in der Peuntstraße in Ebensfeld eintrafen, brannte ein Nebengebäude des Komplexes lichterloh. Die Flammen griffen anschließend auch noch auf das angrenzende Einfamilienhaus und ein weiteres Nebengebäude über.

Bahnstrecke kurzfristig gesperrt

Einem Großaufgebot aus freiwilligen Feuerwehrleuten aus Ebensfeld und Umgebung sei es schnell gelungen, das Feuer einzudämmen, so die Polizei weiter. Wegen der Löscharbeiten konnte auf der nahen Bahnstrecke Bamberg–Lichtenfels für kurze Zeit kein Zug fahren.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.