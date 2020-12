Großeinsatz: Defekter Wäschetrockner geht in Flammen auf

In Michelau im Landkreis Lichtenfels ist ein defekter Wäschetrockner in Flammen aufgegangen, Wie die Polizei mitteilt, geriet der Trockner in Brand, als ihn seine 75 Jahre alte Besitzerin am frühen Mittwochabend anschalten wollte. Das Gerät brannte daraufhin vollständig ab und das gesamte Wohnhaus stand in dichtem Rauch.

Nachbarn bringen Eheleute in Sicherheit

Nachbarn erkannten die Situation und brachten die Frau sowie ihren Ehemann ins Freie. Die mit rund 100 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen.

Haus wegen Rauch und Löschwasser unbewohnbar

Durch den Qualm und das Löschwasser entstand allerdings ein so großer Schaden, dass das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 70.000 Euro. Die Eheleute wurden vorsichtshalber ins Klinikum Lichtenfels gebracht.