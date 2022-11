> Großeinsatz: Bewaffneter in Münchner Universität festgenommen

An der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ist es am Vormittag zu einem Zwischenfall gekommen: Im Hauptgebäude hielt sich ein bewaffneter Mann auf. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und konnte die Situation klären.