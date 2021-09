Großeinsatz auf A9: Die schwierige Suche nach dem Dolmetscher

Wegen eines Großeinsatzes auf der A9 bei Hilpoltstein war die Strecke am Dienstagabend in beiden Richtungen stundenlang gesperrt. Zwar waren die Einsatzfahrzeuge schon relativ schnell am Ort des Geschehens, trotzdem mussten die Autofahrer stundenlang im Stau ausharren. Der Grund: Es gab Verständigungsschwierigkeiten.

Die Polizisten versuchten, sich einen Überblick über die Lage im Reisebus zu verschaffen, allerdings konnten sie weder mit den Fahrgästen, den Busfahrern noch mit dem mutmaßlichen Täter sprechen. Von den Beamten vor Ort sprach niemand Serbisch – und auf der anderen Seite sprach niemand Deutsch.

Großeinsatz auf der A9: Es fehlte ein Übersetzer

Lange Zeit fehlte es am Dolmetscher. Erst als ein serbisch sprechender Beamter geholt werden konnte, der zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Dienst war, entspannte sich die unübersichtliche Einsatzlage. "Natürlich gibt es bei der bayerischen Polizei Beamtinnen und Beamten mit türkischen oder serbischen Wurzeln, die auch die Sprache sprechen“, erklärt Jürgen Ascherl von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Aber die müsse man eben erst einmal finden. Und das kann schon einmal dauern.

Übersetzerverband kritisiert niedrige Vergütung

Abgesehen von den eigenen Beamten kann jedes Präsidium auch vereidigte Dolmetscher einsetzen. Das sind Übersetzer, die entsprechend qualifiziert sind und vom Landeskriminalamt überprüft wurden. Allerdings sind dies zumeist freie Dolmetscher, die von Fall zu Fall angerufen werden müssen.

Und gerade das wird wohl immer schwieriger: Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) übt seit Jahren Kritik an der niedrigen Vergütung für Einsätze bei der Polizei. Dadurch ziehe sich "ein Großteil der qualifizierten Dolmetscher und Übersetzer aus diesem Segment zurück" und stehe der Polizei deshalb nicht mehr zur Verfügung.

Sprache als Mittel zur Deeskalation

"Problematisch ist es, wenn keiner der Beteiligten den anderen versteht", so Polizeigewerkschafter Ascherl weiter. Wenn man sich nicht auf Englisch oder "mit Händen und Füßen" verständigen kann – so wie am Dienstag auf der A9 bei Hilpoltstein. "Wir als Polizisten haben es immer wieder mit Menschen zu tun, die nur ihre Muttersprache beherrschen“, sagt Ascherl und schildert einen besonders exotischen Fall: ein Mann aus Nepal, der nur die Sprache des Himalaya-Staates sprach. "Da war es schwierig, einen Dolmetscher zu finden". Aber auch das sei schließlich gelungen. Es habe halt gedauert.

Um eine bedrohliche Lage zu entschärfen reiche laut Ascherl auch die Hilfe einer Kollegin oder eines Kollegen, um sich verständigen zu können. Für Vernehmungsprotokolle oder sonstige Angelegenheiten, die vor Gericht verwendet werden sollen, reicht dies allerdings nicht. "Dafür braucht es immer einen vereidigten Dolmetscher", sagt Ascherl. Und den gilt es eben zu finden.