Großeinsatz auf A9: Details zur Attacke im Reisebus

Die Polizei hatte am Dienstagabend für mehrere Stunden die A9 zwischen Greding und Hilpoltstein voll gesperrt. Vorausgegangen war ein Notruf mit dem Hinweis auf einen heftigen Streit und eine mögliche Bedrohungslage: Ein Mann soll Fahrgäste mit Schlägen und Tritten verletzt und dabei Todesdrohungen geäußert haben, so die Polizei. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften und des SEKs rückte an, Autobahn und Bahnstrecke wurden gesperrt.

Schlafenden attackiert

Der 30-jährige Tatverdächtige soll in dem Reisebus einen vor ihm sitzenden und schlafenden 20-Jährigen unvermittelt angegriffen haben, teilt die Polizei mit. Er habe ihn auf den Boden geschleudert und ihm mehrmals gegen den Kopf getreten. Der 20-Jährige kam ins Krankenhaus, konnte aber noch in der Nacht zum Mittwoch entlassen werden. Außerdem soll der mutmaßliche Täter einer 24-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Polizei: Es war keine Geiselnahme

Die Polizei konnte erst nach vielen Stunden erreichen, dass die Passagiere und später auch die Fahrer den Bus verlassen. Der 30-Jährige ließ sich daraufhin ohne Widerstand von einem SEK-Kommando festnehmen. Eine Geiselnahme habe aber zu keinem Zeitpunkt vorgelegen, betonte ein Polizeisprecher. Es sei niemand gewaltsam festgehalten worden.

Vorwurf: "Versuchter Mord"

Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst gegen den Mann Haftantrag wegen versuchten Totschlags gestellt. Der Ermittlungsrichter habe dann aber entschieden, dass der Vorwurf "versuchter Mord" laute, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das 20-Jährige Opfer soll geschlafen haben, als es angegriffen wurde: Das könnte das Mordmerkmal "Heimtücke" erfüllen.