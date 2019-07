11.07.2019, 17:47 Uhr

Großeinsatz an zwei Münchner Moscheen nach Droh-E-Mails

An zwei Moscheen in den Stadtteilen Pasing und Freimann gingen heute Mittag gleichlautende E-Mails ein, in denen laut Polizei eine Gefahrenlage angekündigt wurde. Einsatzkräfte räumten die beiden Gebäude und gaben inzwischen Entwarnung.