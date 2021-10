Großeinsatz an Berufsschule: Tatverdächtiger in U-Haft

Gegen den 31 Jahre alten Mann, der gestern in Nürnberg in der Berufsschule in der Bayreuther Straße wüste Drohungen ausgestoßen haben soll und daraufhin festgenommen worden war, ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige war heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden.

Verdächtiger hatte Drogen bei sich

Der 31-Jährige müsse sich nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Ankündigung von Straftaten verantworten, so die Polizei. Außerdem gehe es um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung sowie einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz. Bei dem Mann waren bei seiner Festnahme Drogen gefunden worden. Ob er Drogen konsumiert hatte, ist noch unklar. Waffen hatte der Mann nicht bei sich.

Staatsschutz prüft, ob ein politisches Motiv vorliegt

Unklar ist auch das Motiv des Mannes. Er soll an seiner früheren Berufsschule mehrere Klassenzimmertüren aufgerissen und wüste Drohungen ausgestoßen haben. Der Staatsschutz ermittelt, ob ein politisches Motiv vorliegt. Der 31-jährige Tatverdächtige war gestern nach kurzer Flucht von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen worden. Verletzt wurde niemand. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wurden psychologisch betreut.