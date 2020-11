Große weiße Vögel fliegen in Scharen nach Bayern ein

In den letzten Wochen wurden laut Landesverband für Vogelschutz (LBV) vermehrt Silberreiher in Bayern gesichtet. Der weiße Vogel, der durch seine Größe von 85 bis 100 Zentimetern und einer Spannweite von 1,90 Meter gut zu erkennen ist, tritt vor allem im Winter in großen Gruppen auf.

Bis zu 200 Tiere auf einem Haufen

"Vor allem in den Wintermonaten sind die Vögel oft in großer Zahl zu beobachten – dabei manchmal in Gruppen von über 200 Tieren", erklärte LBV-Vogelexperte Simon Niederbacher. Interessant dabei: Erst in den letzten Jahren wuchs der Bestand dieser Vogelart in Bayern an.

Im vergangenen Winter wurden dem LBV an Spitzentagen zwischen 1.000 und 1.500 Silberreiher auf Feldern, Äckern und Feuchtgebieten gemeldet.

Von Russland nach Bayern

Zwar breitet sich der Silberreiher in Mittel- und Westeuropa immer weiter aus, gebrütet wird jedoch weitestgehend im Südosten und Osten Europas bis Russland. Bruten seien in Bayern noch keine bekannt, so der LBV. Warum die Vögel nur an wenigen Standorten in Deutschland brüten, sei noch nicht geklärt.

"Der Silberreiher hat in den letzten Jahrzehnten – ähnlich wie der Weißstorch – zunehmend Mäuse, Insekten und Würmer in seinen Speiseplan aufgenommen. Da diese reichlicher vorhanden sind als Amphibien und Fische, findet er auch mehr Nahrung", so Vogelexperte Simon Niederbacher.

Vogelzählung: Doppelt so viele Silberreiher wie im Jahr zuvor

Da der Silberreiher somit mehr Nahrung zur Verfügung habe, breitet er sich im Osten mehr aus. Damit würden wiederum mehr Tiere in Deutschland überwintern, die teilweise sogar im Sommer bleiben würden. Über den Grund für die Ausbreitung nach Westen gibt es laut Landesverband für Vogelschutz bislang nur Vermutungen.

Im letzten Jahr wurden bei der "Stunde der Wintervögel" des LBV 203 Silberreiher in ganz Bayern von Vogelfreundinnen und -freunden gemeldet, in diesem Jahr waren es sogar 434. Die "Stunde der Wintervögel" 2021 findet von 8. Bis 10. Januar statt.

Merkmale des Silberreihers

Während der Paarungszeit ist der Schnabel fast komplett schwarz, ansonsten ist er gelb Nahrung : Vor allem Fische, Amphibien und Wasserinsekten. Manchmal auch Wühlmäuse

: Vor allem Fische, Amphibien und Wasserinsekten. Manchmal auch Wühlmäuse Aufenthaltsorte in Bayern: Flachwasserzonen von Seen, auf Weiden und Äckern

Flachwasserzonen von Seen, auf Weiden und Äckern Fortpflanzung: Monogame Saisonehe, im zweiten Lebensjahr geschlechtsreif. Brut oft in Kolonien

Monogame Saisonehe, im zweiten Lebensjahr geschlechtsreif. Brut oft in Kolonien Wie klingt der Silberreiher? Seinen Warnruf können Sie hier nachhören

(Quelle: Landesbund für Vogelschutz)