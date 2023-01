Zehntausende Bayern sollen an großer Verkehrsumfrage teilnehmen

Zehntausende Bürger in Bayern bekommen im Januar Post von der Technischen Universität (TU) Dresden und dem Meinungsforschungsinstitut "O.trend". Alle Mitglieder des Haushalts werden darin gebeten, ihr Verkehrsverhalten an einem ganz bestimmten Tag mitzuteilen. Ziel ist es, ein möglichst genaues Bild der Mobilität der Menschen zu erhalten - und den Entscheidungsträgern Daten zur besseren Verkehrsplanung an die Hand zu geben.

Verkehrsumfrage in mehr als 500 Kommunen

Wie die TU auf Nachfrage des BR mitteilte, werden mehr als 50.000 zufällig ausgewählte Teilnehmer in den Städten Augsburg, Coburg, München, Regensburg und Neu-Ulm sowie in 29 Gemeinden im Landkreis München und 16 Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm angeschrieben. Bei den Fragen geht es um die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel an einem vorgegebenen Tag geht.

Außerdem werden einige Angaben zum Haushalt und den darin lebenden Personen benötigt. Die Probanden sollen stellvertretend für alle gesellschaftlichen Schichten stehen und so ein repräsentatives Bild der Verkehrsmittelnutzung zeichnen.

Das Mittel der Befragung werde deshalb gewählt, weil es ein vollständigeres Bild des Verkehrs liefere als Zählungen, heißt es vom Meinungsforschungsinstitut "O.trend". Zudem soll das Verkehrsverhalten aller Bevölkerungsschichten untersucht werden, also auch derjenigen, die sich an diesem Tag gar nicht von zuhause fortbewegt hätten. Die Fragen können online oder telefonisch beantwortet werden.

Bundesweit sollen mehr als 275.000 Personen in über 500 Städten und Gemeinden angeschrieben werden. Die Adressen der Probanden werden zufällig aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Erlaubt sei das bei wissenschaftlichen Studien, anders als bei Werbeangeboten, auch ohne vorherige Zustimmung der Bürger. Die Antworten würden ausschließlich anonym verarbeitet. Die Städte und Gemeinden allerdings werden nicht zufällig ausgewählt. Sie sind dabei, weil sie die TU Dresden mit der Befragung ihrer Bürger beauftragt haben, so der Leiter der Umfrage auf Nachfrage von BR24.

Erkenntnisse zur besseren Verkehrsplanung erwartet

Die aus den Umfragen gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, "Antworten auf die vielfältigen Fragestellungen zu geben, mit denen die Verkehrsplanung und die Mobilitätsforschung in den kommenden Jahren konfrontiert sind", heißt es aus der Auswertung des bislang letzten Forschungsprojekts.

Herauskommen könnte nach Meinung der Forscher zum Beispiel, dass etwa ein Drittel aller zurückgelegten Wege nicht länger als ein Kilometer ist und dass das im ländlichen Raum nur noch für etwa jeden zehnten Haushalt gilt. Oder dass die Spitzenstunde des Einkaufsverkehrs werktags etwa bei 10 Uhr liegt und etwa zehn Prozent aller Kunden des Öffentlichen Verkehrs in den Städten eine Jahreskarte nutzen.

Erkenntnisse sollen Verkehrsplanern helfen

Helfen sollen diese Erkenntnisse unter anderem Verkehrsplanern dabei, Handlungsbedarfe zu erfassen oder oft emotional geführte Diskussionen zur Stadt- und Verkehrsplanung zu versachlichen. Sie sollen zudem Fakten liefern, um Entscheidungen über Art und Finanzierung von Planungsvorhaben besser treffen zu können.

Die repräsentative Verkehrsbefragung findet seit rund 50 Jahren statt und wird alle fünf Jahre durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Ergebnisse der aktuell laufenden Umfrage sollen ab November 2024 vorliegen.