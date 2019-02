21.02.2019, 13:46 Uhr

Große und kleine Fahrrad-Projekte in München

Rund 18 Prozent der Münchner nutzen das Rad. Und es werden laut der Studie "Mobilität in Deutschland" ständig mehr. Ein Problem: Radfahrer und Autofahrer kommen sich auf den Straßen manchmal in die Quere kommen. Dagegen will die Stadt etwas tun.