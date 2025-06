Große Überraschung: Elchnachwuchs im Schweinfurter Wildpark

Es ist erst acht Tage alt und wiegt nur etwa zehn Kilogramm: Das neugeborene Elchkalb im Schweinfurter Tierpark ist momentan in den bayerischen Pfingstferien ein echter Besuchermagnet. Zahlreiche Menschen stehen am Zaun, um einen Blick auf das meist schlafende kleine Tier zu erhaschen.

Trächtigkeit bei Elchen schwer zu erkennen

Bei Elchkühen, die etwa neun Monate trächtig sind, ist es schwer zu erkennen, wenn sie Nachwuchs erwarten. Deshalb sei die Situation eine "große Überraschung" und die Freude im gesamten Wildpark-Team "riesig", wie Leiter Thomas Leier gegenüber BR24 sagt.

Auch Wildpark-Vorarbeiter Harald Häusinger konnte das Kalb direkt nach seiner Geburt bestaunen und ergänzt: "Das fühlt sich sehr gut an, weil das ja davon zeugt, dass wir eine sehr gute Elchhaltung haben. Ohne diese würden sie sich nicht fortpflanzen."

Elchkalb mit sehr jungen Eltern

Und dass das überhaupt so schnell geklappt hat, ist eine weitere Überraschung. Denn die Eltern des kleinen Kalbs, Lasse und Cordula, sind beide nur etwas älter als zwei Jahre, mit eineinhalb Jahren werden Elche aber in der Regel erst geschlechtsreif. Wildpark-Leiter Leier sagt, die Natur sei sehr vielfältig: "Das war also alles sehr eng getaktet, aber die beiden fühlen sich sehr wohl in Schweinfurt, sie haben sich wohl direkt gedacht: 'Dann kriegen wir doch gleich mal ein Elchbaby'."

Häufig würden Elchkälber als Zwillinge oder Drillinge zur Welt kommen. Bei Erstgeburten wie der von Cordula sei aber auch nur ein Kalb normal. Seit 2003 hat der Schweinfurter Wildpark Elche, knapp 13 Jahre mussten sie auf den ersten Nachwuchs warten, das jetzige Kalb ist das zehnte.

Elchbaby bisher namenlos

Noch hat das Kleine allerdings keinen Namen, weil das Geschlecht noch unbekannt ist. Das Wildpark-Team möchte Kalb und Eltern nicht stören oder zu nahe kommen, wie Leier sagt, aktuell sei es wichtiger, dass es dem Kalb gutgehe, da stehe das Wissen um das Geschlecht hintenan. Sie hätten aber die Vermutung, es könnte ein Mädchen sein. Leier erklärt: "Den Unterschied sieht man beim Urinieren: Der Elchbulle bleibt stehen, wie so manche Männer am Klo, und das Mädchen setzt sich hin, wie es sich gehört." Wenn sie dies beobachten, dann wird der Elchnachwuchs auch einen Namen bekommen.