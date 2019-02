Große Typisierungsaktion im Landkreis Hof

An der Aktion beteiligt waren Beschäftigte des Lichtkuppel-Produzenten Lamilux in Rehau und des Vliesstoffherstellers Sandler in Schwarzenbach an der Saale. Die Spender konnten sich während der Arbeitszeit bei der Deutschen Knochenmarksspenderdatei (DKMS) typisieren lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem konnten sie sich über die Stammzellenspende und gesunde Ernährung informieren.

„Ich kann es nur jedem empfehlen, sich typisieren zu lassen. Bei mir wurde direkt das Knochenmark unter Vollnarkose entnommen. Aber der Schmerz ist auszuhalten und im Vergleich zu dem was man leistet, schnell vergessen.“ Markus Deimunt, Sandler AG

Die Sandler AG bietet eine solche Typisierungsaktion bereits zum dritten Mal an. Dabei waren in der Vergangenheit bereits fünf Knochenmarksspender gefunden worden. Im Dezember vergangenen Jahres konnte ein Mitarbeiter mit einer Spende beispielsweise das Leben eines Kindes im Iran retten. Bei 80 Prozent der Spender können die Stammzellen über das Blut entnommen werden. Bei dem Kind war aber eine direkte Entnahme nötig.