Große Traktordemo gegen ICE-Werk in Müncherlbach

Die Deutsche Bahn plant ein ICE-Werk zur Instandhaltung und Ausbesserung davon Zügen in der Region zu errichten. Insgesamt sind neun Standorte im Gespräch, die im Herbst ins Raumordnungsverfahren gehen sollen. Je ein Standort ist auch in den Nürnberger Ortsteilen Fischbach und Altenfurt möglich. Auch hier gehen Anwohnerinnen und Anwohner seit Monaten auf die Straße. So waren dort am Sonntag rund 300 Umweltschützer am Schmausenbuck im Nürnberger Reichswald, um für dessen Erhalt zu demonstrieren.

Wald soll nicht für ICE-Werk weichen

Bei sechs der geplanten Standorte würde das Werk in den Wald gebaut werden, so der Bund Naturschutz. Das lehnen die Umweltschützer entschieden ab und haben bereits in der Vergangenheit harsche Kritik an den Plänen geübt. Sie fordern von der Bahn eine Änderung der Planungen. Es müssten zwar mehr Fahrgäste auf die Schienen, allerdings solle dabei der Wald erhalten bleiben.