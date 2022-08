Große Suchaktion bei Neumarkt: 75-Jährige vermisst

Eine großangelegte Suche nach einer vermissten 75-jährigen Frau läuft gerade in Deining im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Sie könne sich in einer hilflosen Lage befinden, teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag mit.

Vermisste verließ in der Nacht den Campingplatz

Die 75-Jährige verließ aus bislang unbekannten Gründen in den Nachtstunden den Campingplatz Sippelmühle. Ihr Ehemann meldete sie schließlich als vermisst. Die Frau ist laut Polizei auf Medikamente angewiesen und könnte deshalb orientierungslos sein. An der Suchaktion sind unter anderem Mantrailer-Hunde, ein Polizeihubschrauber, Flächensuchhunde des Rettungsdienstes, Feuerwehr und Wasserwacht beteiligt.

Beschreibung der Vermissten

Die Vermisste ist etwa 1.65 Meter groß, hat nackenlange graue Haare und eine normale bis kräftige Statur. Sie trägt vermutlich das langärmelige Oberteil eines Schlafanzugs und sei schlecht zu Fuß. Wer die Vermisste sieht, soll sofort die Notrufnummer 110 wählen.