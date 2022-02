Große Spendenbereitschaft für Rentnerpaar nach Brand in Sinzing

Bei einer Online-Spendenaktion für ein älteres Ehepaar aus Sinzing, dessen Wohnung bei einem Brand komplett zerstört wurde, sind inzwischen (Stand 4.2., 12 Uhr) 7.880 Euro zusammengekommen. Die Spendenaktion hatte der Bürgermeister der Gemeinde Sinzing im Landkreis Regensburg, Patrick Grossmann, organisiert, der selbst am Brandtag vor Ort war und mit dem Ehepaar gesprochen hatte.

Aktion läuft noch bis Sonntag

Die beiden Brandopfer hätten eine geringe Rente und benötigen für den Neuaufbau eine finanzielle Starthilfe, so der Bürgermeister. Das Ehepaar habe die brennende Wohnung im Schlafanzug verlassen. Mit den Spenden soll es den Beiden ermöglicht werden, Gegenstände des täglichen Bedarfs zu kaufen.

Noch bis Sonntag (6.2.) geht die Spendenaktion. Im Laufe der nächsten Woche werde das Ehepaar dann das Geld bekommen, so der Bürgermeister.

Ehepaar kann frühestens in einem Jahr zurück

Derzeit lebt das Ehepaar in einer Übergangswohnung in Sinzing. Hier können die Beiden ein Jahr bleiben. So lange werde es dauern, bis ihre eigene Wohnung saniert ist, erklärte der Bürgermeister.

Vor rund eineinhalb Wochen, am Abend des 26.1., war der Brand in ihrer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sinzinger Ortsteil Dürnstetten ausgebrochen – wohl wegen eines Defekts an einer Heizdecke. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen noch, so die Polizei auf BR-Anfrage.

Damals konnten die sieben Bewohner des Anwesens das Haus rechtzeitig verlassen. Bei zwei Personen bestand Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung, so die Polizei.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich.