Große Spendenbereitschaft für Hilfstransporte in die Ukraine

Schlafsäcke, Isomatten, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandmaterial – in der Augsburger Hochfeldstraße im Stadtteil Göggingen stapelten sich am Wochenende Spenden für die Ukraine. Gesammelt werden sie hier von Andrii Rymlianskyi und anderen Helfern des Ukrainischen Vereins Augsburg, um die Menschen in der Ukraine nach dem Einmarsch der russischen Truppen zu unterstützen.

Zum Ticker mit den wichtigsten Meldungen zum Krieg in der Ukraine

Hilfsgüter gehen Richtung ukrainische Grenze

Die Sachen werden sortiert, in Transporter gepackt und sollen dann in den nächsten Tagen an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden, um sie dann an Hilfsorganisationen zu übergeben. "Die Resonanz ist unglaublich. Die Augsburger kommen und helfen. Das ist schon sehr beeindruckend" sagt Jurij Malyk vom Ukrainischen Verein.

Spender wollen "einfach helfen"

Manche Spender haben selbst Verwandtschaft in der Ukraine. Eine andere Frau sagt, sie wolle in der schrecklichen Situation einfach helfen. Von der Sammelaktion hat sie von Kindergarteneltern erfahren und dann zu Hause Decken, Verbandsmaterial, Trinkflaschen und anderes zusammengesammelt.