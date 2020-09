Große Sause: Volksfest@Home macht in Gebersdorf Station

Leckeres Festbier und eine gescheite Brotzeit – in Gebersdorf gab es am Freitagabend (05.09.20) alles, was das Kirchweih-Herz begehrt. Möglich gemacht hat das die Aktion Volksfest@Home von BAYERN 3.

Volksfest für daheim

Immer freitags und samstags bekommen eine Gewinnerin oder ein Gewinner und neun Gäste ein kleines Volksfest nach Hause "geliefert". Mit dabei: Der Bayern-Truck, der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer deftigen Brotzeit und regionalen Produkten verwöhnt. Dieses Mal ist das mobile Einsatzkommando in Nürnberg im Ortsteil Gebersdorf unterwegs. Tatjana Müller hat sich beworben und gleich gewonnen.

Ihre Geschichte hat überzeugt

Während der Ausgangsbeschränkungen hatte sich Tatjana Müller mit ihren Nachbarn jeden Abend um 18.30 Uhr auf den jeweiligen Balkonen getroffen. Über die Entfernung habe man dann Bier und Wein getrunken. Jeden Tag - egal, ob es warm oder kalt war. Diese Story überzeugte. Die Nürnbergerin wurde für die Aktion Volksfest@Home ausgewählt.

Kirchweihatmosphäre im Garten

Die Aktion von BAYERN 3 ist ein Gemeinschaftsprojekt. Zusammen mit dem Bayerischen Brauerbund und dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium hat sich der Radiosender vorgenommen, ein wenig Kirchweihatmosphäre in die bayerischen Gärten zu bringen.

Wer mag, kann sich online bewerben

Wer Lust bekommen hat, sein eigenes Volksfest mit den Nachbarn und Freunden zu Hause zu feiern, kann sich bewerben unter www.bayern3/volksfest-at-home. Mit ein bisschen Glück heißt es dann vielleicht auch bald bei Ihnen: "Ozapft is!"